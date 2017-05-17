ХК «Салават Юлаев» открыт для прессы

Уже завтра «Салават Юлаев» на родном льду встретится с принципиальным соперником — казанским «Ак барсом». Всего до окончания «регулярки» осталось провести две домашние игры, и положение у нас незавидное — нам нужна победа. Об этом и не только рассказали сегодня спортивным журналистам.

Сейчас уфимский коллектив располагается на восьмой строчке восточной конференции, но к зоне плей-офф вплотную приблизилась «Сибирь», которая имеет еще и игру в запасе. Также теоретические шансы потеснить уфимцев имеют хоккеисты «Нефтехимика». По-прежнему осложняют положение «Салавата» травмированные игроки. Из лазарета вышел Томаш Мертл, также не испытывает проблем Андрей Гаврилов, получивший повреждение в последнем матче — он готов выйти на лед в игре с главной хоккейной дружиной Татарстана. Но остальные травмированные, в числе которых Линус Умарк и Теему Хартикайнен ,не смогут помочь уфимской команде.

«Мы готовились именно к этим двум матчам, так был выстроен микроцикл, и очень важно, что Мертл вошел в команду. Мы разобрали полностью предстоящих соперников, и я думаю, что парни очень хорошо знают, как играть против «Ак барса», а потом уже «Лады», — вселил надежду главный тренер флагмана республиканского хоккея Игорь Захаркин.



13 февраля