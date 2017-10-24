ХК "Салават Юлаев" продолжает домашнюю серию с представителями Восточной конференции

Накануне команда Эркки Вестерлунда померилась силами с тольяттинской "Ладой".





Казалось бы, регулярный сезон КХЛ только начался, но позади уже почти половина дистанции. Прошло 25 туров, можно делать предварительные выводы и лучше болельщиков, не скупящихся на правдивые слова, никто не справится с этой задачей.



Результат неизменно сказывается на посещаемости, это можно заметить и по заполняемости "Уфа-Арены". Хоккеисты обещают, что в ближайшее время исправят ситуацию.





«Хотелось бы, чтобы народа было больше, значит надо лучше играть, чтобы люди приходили, поживем-увидим, будем работать», - говорит нападающий ХК «Салават Юлаев» Денис Кокарев.



На матче с "Ладой" слова «юлаевцев» с делом не расходились - по истечении двух периодов они вели с комфортным преимуществом в две шайбы. А в перерывах, как обычно, любителей хоккея развлекали в фойе. Желающие могли даже могли посоревноваться в исполнении финтов, работа с фанатами хоккея в клубе ведется на совесть.



А вот «юлаевцы» делали акцент на менее эффектных, зато эффективных действиях. В середине третьего периода Денис Кокарев сыграл на добивании и установил окончательный счет 4:1.



В этой игре тольяттинцы персонально действовали против Артема Федорова и Линуса Умарка. Защитник Кирилл Дьяков рассказал, почему шведу доставалось больше всего.





«Просто он, бывает, исподтишка очень много вещей делает. Если он так любит играть, почему нам против него так не сыграть», - заявил защитник ХК «Лада» Кирилл Дьяков.



"Салават Юлаев" уже 4 встречи подряд набирает очки, кроме того, эта победа позволила нашей команде закрепиться на четвертой строчке Восточной конференции.





«Да, мы стараемся выполнять установку тренера, отрабатывать в защите, играть активнее в обороне, зоне атаки, сразу перехватывать шайбу и начинать атаку сразу в чужой зоне», - рассказывает нападающий ХК «Салават Юлаев» Глеб Кузьмин.



Домашнюю серию «юлаевцы» завершат принципиальным противостоянием с географическим соседом магнитогорским "Металлургом". Уральское дерби состоится завтра, начало в 19 часов.



Иван Уральский

25 октября