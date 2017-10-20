ХК "Салават Юлаев" уступил в серии буллитов челябинскому "Трактору"

После поражения, команда Эркии Вестерлунда занимает 5 место на Востоке, имея в активе 40 очков.

Разгромное поражение в Казани, челябинский "Трактор" уже забыл. На льду против "Салавата Юлаева" совсем другая команда. Гости первыми открыли счет во встрече - Ник Бэйлен вывел свою команду вперед - удвоить преимущество черно-белые смогли еще через пару минут. Но эту шайбу после просмотра, арбитры отменили.



Во второй двадцатиминутке Энвер Лисин отметился дублем, и вывел "Салават" вперед. А дальше команды стали играть в вязкий, скучный хоккей. Реабилитировать игру получилось у гостей за 10 минут до конца основного времени. "Юлаевцы" дважды удалялись и дважды за это были наказаны. Штрафные минуты у башкирского клуба настоящая ахиллесова пята.





«Вы сами видели какие удаления, в принципе они просто ненужные, ничего страшного не произойдет. Не знаю, может в голове что-то сидит, мы получаем ненужные удаления, нас наказывают за это постоянно», - говорит защитник ХК "Салават Юлаев" Захар Арзамасцев.



Уфимцы все же смогли сравнять счет, и перевести игру в овертайм. Впрочем, и дополнительное время не выявило победителя. Все решилось в послематчевых бросках, где Бен Скривенс, спасавший не раз свою команду в матче, уже был бессилен. 3:4 победа гостей. Пока "Салавату" заметно не хватает стабильной игры, проблемы команды в реализации собственных моментов подчеркивают и сами игроки, и тренерский штаб.





«Я думаю что, во многом новая команда, новая система, я думаю, что двигаемся вперед, в плане игры. Если мы уберем в третьем периоде собственные ошибки, наши дела заметно в гору пойдут», - комментирует нападающий ХК "Салават Юлаев" Артем Федоров.





«Мы не можем быть довольны своей игрой. Когда мы играем 5 на 5, нам надо больше идти в атаку на ворота, завершать свои атаки. Опять мы плохо играли при игре в меньшинстве, и не так хорошо в большинстве», - заявил главный тренер ХК "Салават Юлаев" Эркка Вестерлунд.



Уже завтра команда Эркки Вестерлунда попробует добыть победу. В гости к "Салавату" приедет аутсайдер лиги тольяттинская "Лада".

Эвелина Степанова

23 октября