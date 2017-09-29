Хоккейный клуб «Салават Юлаев» начинает очередную домашнюю серию

2 октября

Матч «Салават Юлаев» - «Югра» можно будет увидеть сегодня в 19.00 по уфимскому времени.После 15 встреч регулярного чемпионата КХЛ «юлаевцы» набрали 26 очков. Между прочим «Югра» претерпела изменения. В отставку ушел Игорь Захаркин после череды поражений ханты-мансийской команды. В клуб пришел Анатолий Емелин. Ханты-мансийские хоккеисты теперь тренируются под началом специалиста из столицы Башкирии. Сегодня, 2 октября, они вступят в борьбу с местным «Салаватом Юлаевым». Гости уфимцев на сегодняшний день аутсайдеры восточной конференции. «Югра» занимает лишь 13 место в таблице. Оттого эксперты и букмекеры склоняются к победе хозяев льда.