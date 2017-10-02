«Нам, думаю, в принципе вся игра удалась, просто не забивали, а так атаки и в первом периоде были - не забили, и во втором, в третьем. Играли три периода одинаково», - говорит нападающий ХК «Югра» Андрей Анкудинов.

3 октября

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" неудачно начал домашнюю серию, уступив ханты-мансийской «Югре» в послематчевых штрафных бросках.Хоть прагматичный и акцентирующий внимание на дисциплине Эркка Вестерлунд возглавил команду весной этого года, но от этого она менее предсказуемой и бесшабашной не стала. Как может обыграть кого угодно, так и уступить последней команде чемпионата.Старт игры не обещал проблем, вернувшийся в состав Линус Умарк уже на 4-й минуте открыл счет. Но вместо того, чтобы решить все вопросы по победителю, уфимцы позволили "Югре" сравнять счет в начале третьего периода.Этот временной отрезок наши хоккеисты занести себе в актив не могут, было много грехов в обороне, а игра в большинстве оставляла желать лучшего.Основное время закончилось ничьей, овертайм также не выявил сильнейшего, а победитель встречи был определен в серии штрафных бросков. Наиболее удачливыми в этом компоненте оказались ханты-мансийцы.Уфимцам тяжело дался первый матч домашней серии, но завтра легче точно не будет. Дело в том, что в столицу Башкортостана пожалует лидер континентальной хоккейной лиги и действующий обладатель кубка Гагарина - питерский СКА. Интересно, что клуб из культурной столицы одержал 17 побед в 17 матчах. Нашим хоккеистам придется приложить все силы и даже немного больше. Начало встречи в 19 часов.