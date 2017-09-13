Хоккейный клуб "Салават Юлаев" продолжает серию домашних матчей

Накануне команда Эркки Вестерлунда принимала "Торпедо" из Нижнего Новгорода.



Старты прошлых сезонов нашей команде не удавались, результат тогда оставлял желать лучшего, потому хорошо начать чемпионат чрезвычайно важно. Итого на сентябрь 2017 года после 8 матчей - у нас 5 побед. Но вот начало игры с "Торпедо" осталось за гостями - они быстро открыли счет.





««Торпедо» – очень выученная команда, они очень хорошо переходят от обороны к атаке», - говорит вратарь ХК «Салават Юлаев» Бен Скривенс.



Скромные цифры на табло сохранялись до 55-й минуты, а затем за дело взялась тройка Линуса Умарка, которая перевернула игру. Сам Линус один раз забил, еще раз ассистировал Кемппайнену. Есть третья победа подряд!





«Хочу сказать, что играли сегодня хорошо, как и договаривались, как нарабатывали. В первых двух периодах были проблемы с реализацией, мы не могли забить, но правильная работа и действия привели к такому результату, мы выиграли», - комментирует игру нападающий ХК «Салават Юлаев» Максим Майоров.



В последних 7 матчах Умарк набрал 13 очков, недаром большинство болельщиков считают именно его лидером команды.



На послематчевой пресс-конференции Эркка Вестерлунд отметил характер своих ребят.





«Мне понравилось то, как мы терпели, как дотерпели и выиграли. Мы играли хорошо и в первых двух периодах, однако, я не удовлетворён нашей игрой в большинстве. Мы должны бросать по воротам чаще», - говорит главный тренер ХК «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд.



Одержав шестую победу в сезоне, "Салават Юлаев" поднялся на третье место в Восточной конференции. Следующий матч команда Вестерлунда проведет уже завтра, соперник - столичный "Спартак", начало встречи в 16 30.

Иван Уральский

15 сентября