Хоккейный клуб "Салават Юлаев" проведет второй матч домашней серии против СКА

Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу и является единственным клубом, который еще не проигрывал в этом сезоне КХЛ.



В прошлом матче команда Эркки Вестерлунда неожиданно уступила одному из главных аутсайдеров лиги "Югре" из Ханты-Мансийска в серии послематчевых штрафных бросков. Хоть у "Салавата Юлаева" и сложный график, но игроки уверяют, что физически они готовы к матчам через день.



В последних 4 матчах у юлаевцев только одна победа и сегодня нужно будет приложить все усилия, чтобы набрать очки. Ведь в соперниках СКА, который является действующим обладателем кубка Гагарина, имеет сильнейший в Европе состав и 17 матчей без поражений. Если команда из культурной столицы сегодня окажется сильнее, то она повторит рекорд континентальной хоккейной лиги. Встреча начнется в 19 часов.





Иван Уральский

4 октября