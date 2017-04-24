Коллектив телеканала «Вся Уфа» начал подготовку к футбольному турниру

20 мая по всей России пройдет День массового футбола. В башкирской столице в честь этого праздника состоится турнир между представителями средств массовой информации. Инициатором этого мероприятия выступил телеканал «Вся Уфа». Идею активно поддержал футбольный клуб «Уфа». В эти дни мы формируем количество команд-участниц.

Здесь все, как в профессиональном спорте. Экипировка, сложные технические приемы, ошибки и куда же без сильного соперника. Журналисты не сразу ответят, что для них тяжелее: делать свою обычную работу или после нее гонять в мяч.

«Одно дело, когда ты в офисе с коллегами, с друзьями работаешь на благо города, другое, когда на спортивной площадке. Сближает многое, это совсем другое, это спорт. Мы-одна команда, мы знаем, что мы сильнее, мы победим», - говорит телеведущий ТК «Вся Уфа» Максим Бычаев.

20 мая за заветный кубок бороться будут сразу несколько команд. У коллектива «Всей Уфы» настрой только самый боевой.

«Коллектив телеканала «Вся Уфа» вообще очень сплоченный. Мы и на работе действуем как единый механизм, так и здесь на поле. Все вместе, один за всех и все за одного, поэтому «Вся Уфа» вперед», - сказал, говорит телеведущий ТК «Вся Уфа» Тимур Давлетов.

Стоит заметить, что заниматься организацией подобных мероприятий нашему каналу не впервой. Год назад «Вся Уфа» прошла апробацию комплекса ГТО, мы бегали, прыгали, стреляли, плавали и демонстрировали неплохую скорость в лыжных гонках. Выполнение федеральных нормативов проходило весело и сплотило наш корпоративный дух. Проведение товарищеского футбольного турнира станет скорее встречей добрых друзей в спортивной обстановке. Но под пристальным наблюдение настоящих арбитров и представителей Премьер-лиги.

«У нас коллектив молодой, следовательно, легкий на подъем. Тем более футбол мы любим. Желание играть проявили не только журналисты и ведущие, но и те, кто обычно остается за кадром. Мы ограничений не делаем, главное чтобы играли действительно сотрудники тех компаний, которые заявлены, а не профессиональные футболисты. Мы за честную игру», - заключила руководитель спортивного вещания ТК «Вся Уфа» Лилия Шафикова.

Весна - время футбола. Турнир «Вся Уфа» пройдет в субботу утром 20 мая на резервном поле стадиона «Нефтяник»

27 апреля