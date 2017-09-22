Команда уфимских юношей 2001 года рождения продолжает покорять зональное первенство России

Накануне столичный коллектив принимал на своем поле четырехкратного чемпиона зоны "Урал - Западная Сибирь"- клуб Тюмень.



Команды Уфа - 2004 и 2002 не оставили шансов сверстникам в зональном первенстве России. К первому месту в своей возрастной категории рвутся и их младшие одноклубники. На данный момент в копилке подопечных Александра Скоробогатова 31 очко. Набрать такой боевой ход непросто, но главный тренер всегда знает ключ к победе.



Накануне уфимцы в ответном матче сошлись на домашнем поле с Тюменью. Прошлая встреча завершилась гостевой победой наших со счётом 0:2. За успехами команды следят самые верные болельщики. Их объективно немного. На трибунах, как правило, родные люди. Сейчас они наблюдают игру ещё юных футболистов, но возможно уже через пару тройку лет кто-то заявит о себе в полной мере не только на всю страну.





В самом начале встречи счет был открыт с пенальти, а в концовке тайма хозяева упрочили свое преимущество. Во второй половине встречи тюменцы полностью потеряли нить игры. Наши воспользовались своими шансами сполна. К концу встречи на табло горели ужасные для Тюмени и прекрасные для Уфы цифры. 6:0 - разгромный успех хозяев поля.



Заключительные матчи уфимская команда проведет 8-го и 10-го октября на стадионе "Нефтяник" с командами "Тобол-ДЮСШ-3" г. Курган и "Челябинск".







Иван Трушков

27 сентября