#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Спорт

Лыжня России переносится

Лыжня России переносится

Планы поменялись из-за установившихся в Уфе морозов. Как сообщает администрация Уфы, в Октябрьском и Советском районах забеги пройдут 15 февраля. 

По прогнозам Башгидрометцентра, столбик термометра в эти выходные опустится до -20 градусов. Конечно, в такую погоду проводить лыжные гонки, тем более среди детей, не рекомендуется. Как сообщает информационное агентство "Башинформ", принять участие в соревнованиях может любой желающий. Для этого, необходимо направить заявку на электронный адрес районных спортивных комитетов. Участникам при себе необходимо иметь допуск врача.


Айгуль Ташбулатова



назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).