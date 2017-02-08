Лыжня России переносится

Планы поменялись из-за установившихся в Уфе морозов. Как сообщает администрация Уфы, в Октябрьском и Советском районах забеги пройдут 15 февраля.

По прогнозам Башгидрометцентра, столбик термометра в эти выходные опустится до -20 градусов. Конечно, в такую погоду проводить лыжные гонки, тем более среди детей, не рекомендуется. Как сообщает информационное агентство "Башинформ", принять участие в соревнованиях может любой желающий. Для этого, необходимо направить заявку на электронный адрес районных спортивных комитетов. Участникам при себе необходимо иметь допуск врача.







Айгуль Ташбулатова

9 февраля