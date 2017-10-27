Молодежка «Уфы» проиграла сверстникам из «Рубина»

Сегодня "Уфа-молодежная" в рамках 15 тура первенства РФПЛ принимала на своем поле сверстников из Казани. До этой встречи «Рубин» опережал горожан в таблице всего на одно очко. Эту спортивную трансляцию в прямом эфире могли наблюдать телезрители столичного канала "Вся Уфа".

«Уфа» против «Рубина». Битва двух столиц на зеленом поле с каждым годом набирает обороты. По традиции до старта матча основных команд на стадион вышли молодёжные составы. Футболисты в полной готовности к важнейшему матчу за четвёртую строчку в таблице. Этой встречей «Уфа» подвела черту первой части сезона.





«В целом по итогам первого круга, за исключением сегодняшнего матча можно сказать, что результат положительный. Баланс у нас есть. Будем работать дальше», - говорит главный тренер "Уфы-Молодежной" Альберт Лукманов.



Гости начали игру с места в карьер. Уже на шестой минуте усилиями Даниила Макеева "Рубин" открыл счёт. А через десять минут преимущество удвоил Ильзат Ахметов. Сложно сказать стало ли причиной провального начала Уфы сырое поле, все-таки в столице республики дождь шел идет уже вторые сутки, что добавило трудности во владении мячом одинаково для всех. После неудачного старта, хозяевам нужно было время, чтобы прийти в себя. Уфимец Тимур Кутлусурин в сольном проходе отыграл один мяч, но вскоре хозяева пропустили вновь. Со счётом 1:3 закончился первый тайм.





«Установка была играть на фланге с завершениями. Не получилось то, что садились назад, не выдвигались вперед, не атаковали их. Дали им шанс владеть мячом и вот такой результат», - комментирует нападающий "Уфы-Молодежной" Тимур Кутлусурин.



Во втором тайме кардинально рисунок игры не изменился. Уфимцы постарались сократить отставание, но взамен получили ещё один мяч. Этот разящий удар установил окончательные цифры на табло – 1:4.





«Если оценивать сегодняшнюю игру. Да, провальная игра. Не ожидали такого, хотя готовились именно к такой игре. Голы пропустили с центральной зоны, что разбирали до этого, но не получилось. Разберем, посмотрим, что делать дальше», - рассказывает главный тренер "Уфы-Молодежной" Альберт Лукманов.



Поболеть за наших можно не только на трибунах. Телеканал "Вся Уфа" в очередной раз предложил своим телезрителям увидеть футбол в прямом эфире. Помимо этого, онлайн трансляция собрала у экранов гаджетов почти три тысячи человек. В этом сезоне молодежка показала лучший футбол за всю историю. Теперь команду ждёт небольшой отдых. А старт второй половины сезона намечен на четвертое ноября. В гостях уфимцы встретятся со "Спартаком".



Иван Трушков

30 октября