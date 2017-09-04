#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Спорт

Молодежный футбол на столичном телевидении

Молодежный футбол на столичном телевидении

В ближайшее воскресенье зрители продюсерского центра "Вся Уфа" в прямом эфире увидят футбол. Столичное телевидение покажет матч команд из лидирующей группы молодежного первенства России - "Уфы" и "Краснодара".

После восьми сыгранных туров уфимская молодежка располагается на втором месте в турнирной таблице, а краснодарцы, имеющие одну из самых сильных футбольных академий в стране, идут пятыми. Разделяют команды всего два очка, но не стоит забывать, что пять последних очных встреч остались за южанами, так что зрители вправе ожидать напряженной борьбы.



Автор: Лилия Шафикова
назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
От Всей Уфы
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости