Молодежный футбол на столичном телевидении

В ближайшее воскресенье зрители продюсерского центра "Вся Уфа" в прямом эфире увидят футбол. Столичное телевидение покажет матч команд из лидирующей группы молодежного первенства России - "Уфы" и "Краснодара".

После восьми сыгранных туров уфимская молодежка располагается на втором месте в турнирной таблице, а краснодарцы, имеющие одну из самых сильных футбольных академий в стране, идут пятыми. Разделяют команды всего два очка, но не стоит забывать, что пять последних очных встреч остались за южанами, так что зрители вправе ожидать напряженной борьбы.

6 сентября