Молодежный состав «Уфы» оказался сильнее «Локомотива»

Парой часов ранее на стадион "Нефтяник" вышли молодежные составы "Уфы" и "Локомотива". Эту игру в прямом эфире транслировал наш телеканал. Дружина Альберта Лукманова также не ударила в грязь лицом и оказалась сильнее столичного коллектива.

Уже второй раз за сезон зрители телеканала "Вся Уфа" могли увидеть прямую трансляцию матча молодежки "горожан", подготовленную при сотрудничестве с футбольным клубом "Уфа". Стоит отметить, что этот матч вызвал интерес не только в других городах России, но даже в других странах, о чем красноречиво свидетельствовал 1781 просмотр на онлайн вещании. И если первая встреча для наших футболистов выдалась неудачной, то со второго раза все получилось.



В первом тайме игра шла на встречных курсах, а во втором хозяева воспользовались своими немногими моментами. Сначала Андрей Власов на дриблинге убрал защитника и открыл счет, а укрепил преимущество уфимцев капитан команды Игорь Дивеев, вколотив мяч головой после розыгрыша углового. Итоговый счет 2:0.





«Хорошая насыщенная игра равных соперников, но мы, скажем так, выжали из тех моментов, которые были максимум. Интересно, конечно, приятно находиться впереди, но мы на это не смотрим. Готовимся к каждому матчу, стараемся прибавлять, стараемся расти и показывать какой-то зрелищный футбол», - говорит главный тренер команды "Уфа-Молодежная" Альберт Лукманов.



Благодаря этой победе, уже седьмой в сезоне, молодежный состав "Уфы" поднялся на 4 место в турнирной таблице. Игорь Дивеев признается, что в таблицу иногда заглядывает.





«Конечно, заглядываем, интересно, как мы там поднялись: в прошлые года последние были, а сейчас в лидерах, очень приятно. Каждую игру надо выкладываться, чтобы находиться вверху. Игра была хорошая, играли две лучшие команды. А как гол забил, заработали угловой, Артем Егоров подал, я из-под игрока выскочил и забил в дальний угол, там без шансов, я считаю», - рассказывает защитник команды "Уфа-Молодежная" Игорь Дивеев.



Дружина Альберта Лукманова проведет следующую встречу в далеком Хабаровске, а завершит первый круг домашним матчем с "Рубином".



Иван Уральский

16 октября