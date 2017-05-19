Молодые хоккеисты подтянулись за старшими товарищами

«Толпар» вновь почувствовал вкус побед. Молодые хоккеисты после неудачного выезда вдоволь покуражились над главным аутсайдером лиги — усть-каменогорским «Алтаем».

В первой встрече «Толпар» ответил пятью шайбами на один гол «Алтая». Во второй игре молодые уфимские хоккеисты только добавили обороты: в ворота команды из Казахстана влетело уже 10 шайб. Одним из самых активных стал вернувшийся после травмы Руслан Гайсин — на его счету 5 очков по системе «гол плюс пас».

«Вчера, несмотря на счёт, играли не очень хорошо. Тренеры нас немного отругали. И сегодня мы вышли с другим настроем. С первых смен начали играть активно в чужой зоне, забили свои голы — и игра пошла. Можно сказать, что на классе их обыграли», — рассказал нападающий молодежной команды «Толпар» Руслан Гайсин.

Однако крупный счет не дает повода впадать в эйфорию — обыгран всего лишь главный аутсайдер лиги, а турнирное положение нашей команды оставляет желать лучшего. Старший тренер «Толпара» Константин Полозов также нашел минусы в игре своей команды.

«В этих двух победах есть ложка дёгтя: мы потеряли трёх игроков. Хорошо, что ребята почувствовали “чувство забитого гола”, но количество травм — это минус», — сказал Константин Александрович.

На данный момент «Толпар» занимает 10 место в Восточной конференции, при этом проведя больше матчей, чем конкуренты. Чтобы попытаться зацепиться за плей-офф, нашим хоккеистам нужно выиграть все шесть оставшихся матчей. Первые из них, против «Снежных Барсов», пройдут 16 и 17 февраля. Заметим, что это будут последние домашние игры в регулярном сезоне. Приходите поддержать будущее нашего хоккея!

15 февраля