Одна из команд-участниц чемпионата мира по футболу-2018 будет базироваться в Уфе. Это связано с тем, что инженерные коммуникации и вспомогательные сооружения на стадионе "Нефтяник" соответствуют требованиям FIFA.

На домашней площадке футбольного клуба "Уфа" ведется реконструкция учебно-тренировочной базы. Ремонт будет проводиться в рамках подготовки России к чемпионату мира-2018. Общая площадь застройки составит более 26 тысяч квадратных метров. Новая тренировочная площадка будет располагать игровым полем площадью 105×68 метров с трибунами на 500 мест, раздевалками, пресс-центром и парковкой. Реконструкционные работы будут завершены в сентябре этого года.







Дамир Вахитов

26 мая