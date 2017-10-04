На физкультурном факультете БГПУ имени Акмуллы открыли памятную галерею славы

На День учителя в стенах их главной кузнецы собрались восемь известнейших выпускников вуза.

Педагогическому университету в этом году исполнилось ровно 50 лет. Из них более четверти века здесь активно работает факультет физической культуры. И как знать, сколько ещё призёров и чемпионов олимпийских игр получат здесь свое спортивное образование.



Образование здесь уже получили более 3 тысяч человек. Из них много прославленных спортсменов, в том числе победителей и участников олимпийских и паралимпийских игр.





Современным спортсменам можно спать спокойно, смена подрастает весьма перспективная. На спортивном торжестве в честь юбилея Университета десятки юношей и девушек получили свои заветные знаки ГТО. Не первый год здесь совместно с клубом «Арслан» активно работает центр тестирования. На празднике не забыли даже про самых маленьких спортсменов. Вручал награды бронзовый призёр Олимпийских игр в Нагано биатлонист Павел Муслимов. С момента первого знакомства с ВУЗом прошло 25 лет, но эмоции остались такими же яркими.







«Много дел хороших университет сделал, много выдающихся воспитанников, которые проявили себя и в спорте, и в тренерской работе. Мне очень приятно, что в такой день 50-летия я снова в родных стенах», - говорит бронзовый призёр Олимпийских игр в Нагано биатлонист Павел Муслимов



Кульминация момента - открытие галереи славы Университета. Словно в голливудском фильме именные джерси под оглушительные аплодисменты предстали перед десятками студентов и преподавателей.



Праздником внутри Университета организаторы не ограничились и плавно перевели внимание за его пределы. Еще недавно на дальнем дворе здания физкультурного факультета был заброшенный пустырь, а теперь красуется новая площадка ГТО. Одним из первых ее опробовал ректор университета Раиль Асадуллин. Действительно БГПУ сегодня имеет оснащенные спортивные комплексы, потому что здесь понимают - настоящий учитель должен быть здоров и телом и душой.







Иван Трушков

6 октября