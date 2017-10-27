На первенстве ПФО спортсмены из Башкортостана завоевали россыпь наград

В Саранске состоялось Первенство Приволжского федерального округа, на которое съехались участники из 13 регионов страны. Борцы из Башкортостана - традиционно одни из главных фаворитов на любом турнире. К этому, пожалуй, уже успели привыкнуть тренеры и атлеты из других субъектов страны. Одним словом, этот вид спорта - неотъемлемая часть спортивной жизни региона. На первенстве Приволжского федерального округа наши вновь завоевали россыпь наград. Более 300 участников вступили в схватку за звание сильнейшего, из них 44 спортсмена представляли Башкортостан. Борцы из Уфы, Нефтекамска, Октябрьского и Белорецка завоевали 7 медалей различного достоинства.





«Оцениваю я удовлетворительно. Я думаю, конечно, и побольше медалей могли выиграть. Сейчас конкуренция растет у нас. У нас округ самый такой большой. У нас 14 регионов в округе», - комментирует главный тренер сборной РБ по греко-римской борьбе, заслуженный тренер РФ Рамиль Сираев.



Наблюдая за схватками спортсменов, сложно поверить, что им не больше 16 лет. Каждодневные тренировки, вывихи, ссадины и даже кровь - вот цена заветной медали.



Победить тяжелее втройне, когда в противоположном углу находится друг. Судья дает сигнал и все мысли вмиг остаются за пределами ковра.





«В схватке за третье место встретился с земляком из города Кумертау. Мне повезло чуточку больше и удалось завоевать третье место. Это были мои первые соревнования такого уровня. И я доволен таким результатом», - заявил бронзовый призер Первенства Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе Руслан Хакимов.



Радоваться победам времени у ребят нет. Совсем скоро стартует первенство России, где нашим нужно вновь удивлять своих соперников. Оно пройдёт с 16 по 19 ноября в городе Омск.

27 октября