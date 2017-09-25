Напряженный график игр и у "Толпара", выступающего в молодежной хоккейной лиге

Дружина Алика Гареева проводит спаренное противостояние с Кузнецкими медведями. В эти минуты во Дворце спорта проходит второй раунд. Подведем итог вчерашней встречи.





Если называть вещи своими именами, то "Толпар" провалил гостевую серию, проиграв 4 матча из 4 возможных. Поэтому начать игры дома с победы было крайне важно. Еще и состав команды Алика Гареева трудно было назвать оптимальным - лидер молодежки Ранис Миргалеев продолжает залечивать травму, а Даниил Скориков был переведен в Салават Юлаев. Но даже это не помешало уфимцам одержать уверенную победу со счетом 3:0.







«У нас есть еще другие нападающие, хорошие. Сказывается, конечно, что их нет, по-другому решаю вопросы, больше через защитников играем, то есть по-другому стали играть немного», - говорит нападающий молодежной команды «Толпар» Максим Аскаров.



После долгожданной виктории "Толпар" чуть подправил свое турнирное положение и переместился на 9 место в Восточой конференции. Кроме того, победа имеет и психологическое значение.





«На каждую победу настраиваемся, каждая игра важна, это и подъем психологический и моральный. Победы есть победы, они уверенность в себе почувствуют и пойдем дальше», - комментирует старший тренер молодежной команды «Толпар» Алик Гареев.



В ходе домашней серии коллективу Алика Гареева также предстоит провести два матча с одним из лидеров Восточной конференции "Авто" из Екатеринбурга, игры состоятся 6 и 7 октября, двери дворца спорта открыты для всех любителей хоккей.



Иван Уральский

27 сентября