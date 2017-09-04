Непростое завершение домашней серии

Свою шестиматчевую домашнюю серию хоккейный клуб "Салават Юлаев" закончил встречей против астанинского "Барыса". Игры между этими командами часто оказываются бескомпромиссными, а победителя трудно назвать до последней секунды. Не стал исключением и этот матч.

Два последних матча "Салавату Юлаеву", безусловно, удались. Наша команда одержала две разгромные победы и отправила в ворота соперников суммарно 17 шайб. А мысли болельщиков перед встречей с "Барысом" были только об одном – о победе.



Тем не менее, в первом отрезке игры предпочтительнее действовал казахстанский клуб, который к 10 минуте смог отличиться дважды. А вот «Салават Юлаев» в этом периоде забить не сумел.





«Тяжело сказать, все готовятся к каждой игре, у каждого своя подготовка, тяжело объяснить, все профессионалы, вроде бы должны выходить готовыми, будем делать выводы из таких матчей», - говорит защитник ХК «Салават Юлаев» Захар Арзамасцев.



Наши хоккеисты также выстрелили дуплетом, правда, это произошло уже во втором периоде - отличились Йонас Кемппайнен и Артем Федоров. В заключительные 20 минут «Салават» повел в счете, уже готовился праздновать победу, но случилась настоящая катастрофа – «Барыс» не только смог отыграться, но и вышел вперед, а завершилось все голом в покинутые Кареевым ворота. Итоговый счет 3:5.





«Здорово, что забили гол в большинстве, сравняли счет, и, как говорится, не стали играть от обороны, сыграли активно и забили гол», - не скрывает радость защитник ХК «Барыс» Роман Савченко.

На послематчевой пресс-конференции рулевой уфимской команды Вестерлунд не мог поверить в случившееся.





«Они начали игру хорошо, мы — нет. Мне нечего сказать, что произошло в конце, я не понимаю, как это может произойти с профессиональной командой. Завтра мы проанализируем эту игру с ребятами. Нам ещё много что надо сделать с этой командой. У нас много потенциала, но кое-что происходит не так, как мы хотели», - признается главный тренер ХК «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд.

После 6 матчей уфимцы занимают 8 место в Восточной конференции с 9 очками в активе. Следующую встречу они проведут в гостях против "Витязя", эта игра намечена на 8 сентября, а затем «Салават» вернется в столицу республики Башкортостан, где поочередно примет рижское "Динамо", "Торпедо", "Спартак" и "Северсталь".







Иван Уральский

6 сентября