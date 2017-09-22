Обсудили выступления нашей сборной на десятых юношеских играх боевых искусств

Сегодня в информационном агентстве "Башинформ" состоялась пресс-конференция по итогам выступления сборной республики Башкортостан на десятых юношеских играх боевых искусств, которые проходили в Анапе с 3 по 18 сентября.

Всероссийские юношеские Игры боевых искусств наряду с зимней и летней Спартакиадами учащихся входят в тройку самых массовых детско-юношеских спортивных мероприятий в России. Вот и в этот раз на юг страны съехались более 4 тысяч юных участников. Они разыграли 700 комплектов медалей в 21 аккредитованном виде спорта, и сборная Башкортостана выступила выше всяких похвал.





«Впервые в десятилетней истории игр боевых искусств мы стали серебряными призерами, у нас серьезно развиваются единоборства. 21 вид спорта аккредитованный, мы сумели выставить команды в 16 видах, завоевали в общей сложности 79 медалей, из них 23 золотые, 27 серебряных и 29 бронзовых», - говорит вице-президент филиала Российского союза боевых искусств, депутат Уфимского Горсовета Александр Соснин.



Нашей команде не оказалось равных в борьбе на поясах и мас-реслинге. Стоит отметить, что в последнем виде из-за нехватки спортсменов пришлось принимать участие представителям федерации всестилевого каратэ.





«В этот раз, можно так сказать, наши результаты превзошли все ожидания. Связываю это с тем, что была проведена очень плодотворная работа по подготовке именно к этим играм», - комментирует руководитель регионального отделения федерации комбат самообороны России по РБ Ильдар Абулханов.



Одной из самых малочисленных на играх стала Всестилевая федерация Тхэквондо, ее представляли лишь два спортсмена.





«Это Аюпов Александр и Аюпов Альберт. Альберт занял второе место в спарринге, а Аюпов Александр по формальным комплексам занял третье место. Когда участвуют двое спортсменов и занимают сразу два места - это хороший результат, мы тоже внесли в общую копилку», - рассказывает президент Всестилевой федерации Тхэквондо РБ Фагит Латипов.



Чествование победителей, призеров и руководителей федераций состоится 14 октября во время проведения открытого республиканского форума боевых искусств. А филиал российского союза боевых искусств не собирается почивать на лаврах и готовится к проведению первых в истории евроазиатских игр, они намечены на май 2018 года.

Иван Уральский

22 сентября