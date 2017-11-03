По итогам Первенства республики сформировалась сборная для участия во всероссийских стартах

На малой площадке Уфа-Арены свое мастерство продемонстрировали не только фигуристы Башкортостана, но и гости из Оренбургской области.

В этом году на Первенстве республики выступили четыре команды из Уфы, Сибая и Салавата, а также гости из Оренбургской области. Этим юношам и девушкам нет еще и 18, но уровень исполнения растет с каждым годом.





«У нас о дупеле и тройном прыжке можно было только мечтать. Дупель в общем-то начинали прыгать. В этом году уровень меня очень порадовал, потому что дупелем никого не удивишь. Уже в первой разминке, не говоря о последних, дети начинают прыгать дупель и два с половиной оборота и пытаются прыгать тройные прыжки», - рассказывает председатель федерации по фигурному катанию РБ Ульяна Тыртышная.



Без падений в этом спорте не обойтись. Главное - не терять самообладания даже в самый критический момент. Под взором судей показать свой максимум непросто, но на кону Чемпионат России.





«Как на тренировке должен откатать все чисто и не волноваться. Хоть это и сложно, но это надо попытаться сделать. Должен программу хорошо катать. Не волноваться, это всегда мешает», - говорит участница соревнований Яна Кодесникова.



Дупель, двойные и тройные прыжки, каскад - и это еще не все, чем удивляют юные спортсмены. Совсем недавно в Уфе побывала призер олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая. По словам организаторов, увиденным, чемпионка мира и Европы осталась довольной.





«После мастер-класса она ко мне подошла. И мне очень приятно было слышать в адрес наших тренеров. Она сказала, что видит работу тренеров, что все правильно поставлено, прыжки, вращения», - комментирует председатель федерации по фигурному катанию РБ Ульяна Тыртышная.



По итогам соревнований была сформирована сборная Башкортостана для участия во всероссийских стартах. В состав команды вошли Софья Воронцова, Екатерина Загайнова, Оксана Кандакова и Дмитрий Казанцев.



Иван Трушков

4 ноября