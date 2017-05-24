Победой закончил сезон уфимский клуб мужской Суперлиги «УГНТУ-ВНЗМ»

Накануне уфимский клуб мужской Суперлиги «УГНТУ-ВНЗМ» победой закончил последний матч чемпионата против московской команды из второго училища олимпийского резерва.

Перед заключительным матчем уфимский коллектив располагался на 9 месте, имея запас над гандболистами из Москвы, всего два очка. Поэтому очное противостояние этих двух команд и определяло победителя утешительного финала.





Выиграть Москву и вернуть должок за проигранные два матча за три тура, для уфимских гандболистов было не только делом чести. Опуститься ниже прошлогоднего 9 места - значит не выполнить задачу-минимум на сезон.



Слаженная работа в обороне, где частенько команду выручали наши вратари, и точные броски в нападении, принесли «УГНТУ-ВНЗМ» эту важную победу.





«Девятое место - повторение результата прошлого сезона, это у нас задача минимум была на этот сезон, и мы ее выполнили. Максимум не получилось. Мы должны были попасть в восьмерку, желание было такое, но не получилось», - вздыхает главный тренер ГК «УГНТУ-ВНЗМ» Олег Сапунков.

Уфимский коллектив уже давно играет сложившимся костяком. И даже в межсезонье усиливается лишь точечно, но в этом году, тренерам придётся все же поломать голову и решить, кем усилить «УГНТУ-ВНЗМ». Так как спортивную карьеру в команде завершили сразу 4 игрока.





«В первую очередь для меня сейчас важно съездить домой, потому что семья для меня - духовная ценность. Хочется увидеть родителей, хочется увидеть сына своего, а дальше уже буду от этого отталкиваться. Самому просто определиться, что хочу, потому что предложений действительно много, и жизнь за площадкой гандбольной есть», - признается игрок ГК «УГНТУ-ВНЗМ» Игорь Кабанов.

26 мая

Искать жизнь за пределами гандбольной площадкой будет и бессменный капитан, лидер команды - Андрей Иванов. Но ему уже предложили возглавить дубль «УГНТУ-ВНЗМ», хотя сам спортсмен пока в раздумьях.Но сейчас у главной команды, все мысли об отдыхе. Впереди отпуск, где спортивный режим уступает место приятным поблажкам. Второй сезон в элитном дивизионе чемпионата России уфимская команда завершила на 9 месте - пусть и не самый высокий, но удовлетворительным результат.