Представители федерации бокса республики стали призерами первенства России по боксу. Максим Зайцев и Данис Габдрафиков привезли золото и бронзу из Оренбурга, где проходило первенство страны среди юношей до 18 лет.

Сгонка веса одна из самых сложных процедур в боксе. Чтобы подогнать свои показатели под нужную весовую категорию, в ход идут классические методы - строжайшая диета и посещение сауны. Впрочем, иногда спортсменам наоборот нужно набрать вес. Еще недавно Максим Зайцев выступал в категории 49 килограммов, теперь нужно было перейти в 52.

«У нас получился момент такой, он вырос внезапно. Внезапно резко подрос. Риск был большой, то, что в другую категорию переводим его. Но мы справились с этим, с этой задачей. И все успешно получилось», - сказал личный тренер Максима Зайцева Александр Савкин.

Переход оказался более чем успешным. Бронзовую медаль на недавнем всероссийском турнире боксер разменял на золото первенства страны. Может в этом и был ключ победы?

«Конечно, легче боксировать, намного. Вес меньше придерживать приходится, сил больше», - сказал мастер спорта по боксу Максим Зайцев.

Еще одну медаль в столицу республику привез - Данис Габдрафиков. Хотя сам спортсмен, остался не доволен результатом. Неудачная жеребьевка, сыграла свою роль в завоевании бронзовой медали.

«Это была моя Россия, я должен был взять первое место. В том году, в Тюмени по страшим годам я занял второе место, проиграл мальчику из Челябинска. А в этом году у меня были все шансы. Но меня не хватило, проиграл первому номеру России, который стал сейчас первым, проиграл по бою», - говорит о впечатлениях мастер спорта по боксу Данис Габдрафиков.

В Федерации бокса республики заметен явный прогресс. На протяжении долгих лет в Уфе, и в Октябрьском - зарождаются настоящие звезды ринга. Впрочем, и другие города Башкортостана как никогда близки к победам. Здесь важен профессионализм наставников, например, совершить не простой переход во взрослый профессиональный бокс.

«Они были в призах на прошлом первенстве России, в этом году они потвердели свой результат, считаю, что они готовы и составят не плохую конкуренцию взрослым спортсменам», - заключил личный тренер Даниса Габдрафикова Вадим Кудинов.

Времени на отдых у них сейчас нет. Максим Зайцев, в составе сборной готовится к чемпионату Европы, а Данис Габдрафиков является основным запасным национальной команды. Поэтому шанс, что в Уфе появятся новые чемпионы старого света, сейчас реальны как никогда.

15 мая