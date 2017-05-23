Представители республиканской школы фехтования подвели итоги спортивного года

Торжественный вечер по традиции состоялся в Башкирском государственном академическом театре драмы, поэтому спортсмены присутствовали на мероприятии по заявленному дресс-коду - вечерние платья и строгие костюмы.

«В основном большее время проходит в спортивных вещах. Но платье, серьги и туфли я тоже очень люблю», - говорит мастер спорта международного класса Анастасия Иванова.

Повод нарядиться у Анастасии Ивановой действительно был хороший. В этом спортивном году ей удалось попасть в призеры на этапе Кубка мира, и на остальных стартах в России она всегда была в призах. Впрочем, эти ребята привыкли основное время своей жизни посвящать спорту. Бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах и тренер Тимура Сафина - Руслан Насибуллин в прошлом тоже воспитанник башкирской школы фехтования, на пресс-конференции он был краток.

«Чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой можно стать только, благодаря постоянному каждодневному труду», - сказал тренер Тимура Сафина Руслан Насибуллин.

Эти навыки успешный тренер прививает и дома. Его дочь Милена тоже занимается фехтованием и, кстати, претендует на самые высокие титулы.

«Мне девять лет, я занимаюсь фехтованием три года, я мечтаю, стать олимпийской чемпионкой и меня первый юношеский разряд», - говорит о планах дочь Руслана Насибуллина Милена Насибуллина.

«Я только за, муж у меня всю жизнь ездил по соревнованиям, я уже привыкшая и хотела бы, чтобы Милена тоже занимала призовые места, была успешной спортсменкой», поддерживает мужа супруга Руслана Насибуллина Ульяна Насибуллина.

Главный герой торжественного вечера Тимур Сафин, сам хорошо помнит времена, когда много лет назад брал автографы у олимпийцев.

«Когда приехали из Афин мой тренер Руслан Нафикович и Реналь Ганеев мне, было, также интересно подходил, мне было интересно брать у таких спортсменов как они автографы», - рассказывает олимпийский чемпион и призер Олимпийских игр по фехтованию Тимур Сафин.

Чуть позже автографы, но уже десяткам юных фехтовальщиков предстояло давать и самому Тимуру.

«Надо отдать им должное, они молодцы. Уже больше 15 лет проводится этот день, завершение года. Собирают не только фехтовальщиков, но и ветеранов», - похвалил организаторов министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта.

За кулисами велась планомерная подготовка к основному мероприятию. Через несколько минут этот почетный знак «Заслуженный мастер спорта» будет в руках у Тимура Сафина.

«Конечно Олимпиада. Сегодня наши телезрители любительский фильм посмотрим», - заключила тренер Тимура Сафина, директор СДЮСШОР №19 Лира Грушина.

И вот оно долгожданное вручение. Впрочем, в этот вечер свои честно завоеванные разряды получили 6 кандидатов в мастера спорта, 14 перворазрядников и все те, кто безвозмездно помогал федерации и школе фехтования республики, а 156 новичков торжественно были посвящены в мушкетеры.

25 мая