Представители Российского Союза боевых искусств в Уфе обсудили перспективный план развития

У российского союза боевых искусств нет отпусков и праздников. Вот и летом наши спортсмены целенаправленно готовились к ответственным всероссийским стартам. Ежегодно в Анапе проводятся открытые юношеские игры боевых искусств и наши ребята традиционно не уезжают от туда без медалей. Теперь старт 3 сентября и уже завтра в Анапу отправится первая партия спортсменов.





«Мы долго занимались формированием команд, более 150 человек будет представлять нашу республику по 16 видам единоборств, всего на X играх будет представлен 21 вид единоборств. Я думаю, мы сможем достойно выступить и заработать очки которые помогут нам попасть как минимум в десятку, а по максимуму и в призеры», - говорит вице-президент филиала РСБИ по РБ, депутат Горсовета Уфы Александр Соснин.



На пресс-конференцию пришли не только журналисты, но и представители различных федераций имеющих отношение к российскому союзу боевых искусств. Они обсудили вопросы развития РСБИ. Сейчас существенный акцент будет сделан на агитацию. На сайте боевых искусств появится карта всех секций и клубов, где можно будет записаться, в том числе детских садах и школах, также заработает телефон горячей линии. Еще одним важным аспектом обсуждения стал первый форум ГТО, который пройдет в Уфе на территории Лайфстайл центра «Башкирия» с 14 по 17 сентября. Это масштабная пропагандистская акция в интересах массового спорта и здорового образа жизни. Объединение интересов - государства, общества и бизнеса позволит привлечь к федеральному комплексу обычных людей и даже получить знаки отличия. Тема ГТО возникла не спонтанно. Уже несколько лет на Красной площади проходит одноименный форум. Российский союз боевых искусств на федеральном уровне плодотворно работает с военно-спортивным фондом. Сегодня было подписано официальное соглашение Союза о сотрудничестве с региональном оператором комплекса в республике. Сама пресс-конференция завершилась фотографированием, впрочем, представители РСБИ расстаются ненадолго, напомню уже 14 сентября в Уфе пройдет первый Форум ГТО.

31 августа