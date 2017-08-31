Прилетели призеры всемирной Универсиады в Тайбэе - уфимские бадминтонисты Родион Алимов и Алина Давлетова

В упорной борьбе в соревнованиях смешанных пар они завоевали бронзовые медали.

Они шли к этому моменту долгих 10 лет. И всегда рядом личный тренер Эдгар Щербий и родители - они верили, день триумфа обязательно настанет. В полуфинальных играх уфимцы уступили именитым бадминтонистам Тайбэя, однако в некоторых моментах наши ребята инициативу и даже вели в счете. Отметим, Алимов - Давлетова стали единственными представителями Европы, завоевавшими медали на бадминтонном турнире 29-й Всемирной Универсиады!



Все матчи были интересными, в некоторых моментах даже напряженными и во всех уфимцы показали отличный бадминтон и прогресс в каждой игре. Далее по плану небольшая передышка и подготовка к новым ответственным стартам.

4 сентября