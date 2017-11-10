Проект «Воспитать чемпиона» пришел в коррекционную школу №59 Уфы

Благотворительный проект «Воспитать чемпиона» действует на просторах республики уже четыре года. Совместный благотворительный проект фонда Римы Баталовой и компании «МегаФон» направлен на развитие детско-юношеского спорта и социальную адаптацию детей с инвалидностью в Башкортостане. За четыре года сотни детей получили возможность заниматься спортом, а спортивным инвентарем за это время обеспечено более 20 учебных заведений. На этот раз долгожданные подарки получили ученики уфимской коррекционной школы №59.

Каждый из этих ребят уже стал настоящим победителем. День ото дня они учатся жить заново и помогают друг другу. Прославленная спортсменка Рима Баталова и ее фонд «Молодость нации» продолжают помогать детям с ограниченными возможностями здоровья заниматься спортом.





«Мы можем только вместе, только командой помочь нашим детям. Наш проект «Воспитать чемпиона» уже выпустил не одного ребенка, который находится в сборной команде России. Они выступают на специальных олимпиадах, на паралимпиадах. Вот эти результаты, итоги детей - награда для нас», - говорит многократная чемпионка паралимпийских игр, депутат Госдумы федерального собрания РФ Рима Баталова.

У многих детишек свои маленькие желания. Например, Слава Акунов очень любит футбольный клуб «Уфа». У него даже есть любимый игрок - это Азамат Засеев. Говорит, что мечтает поиграть с ним в футбол. И во всем старается быть похожим на своего кумира.





«Он там спортсмен, он сильный, смелый, отважный, добрый, а еще умный», - комментирует ученик коррекционной школы №59 Вячеслав Акунов.



Гантели, футбольные и волейбольные мячи, теннисные столы, дартс и многое другое детишки смогут опробовать уже совсем скоро. А пока подарки от меценатов лежат на сцене многие из ребят уже успели выбрать, что им больше по душе.



Главная цель этого проекта - помочь детям реализовать себя и адаптироваться к обществу . От слаженной работы взрослых зависит не только будущее детей, но и их счастливое детство.

Иван Трушков

13 ноября