Главная спортивная новость последних дней - российские паралимпийцы смогут принять участие в квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года, но с оговоркой, под нейтральным флагом. Эксклюзивно для нашего телеканала эту информацию прокомментировала депутат ГосДумы, 13-кратная паралимпийская чемпионка и вице-президент паралимпийского комитета России Рима Баталова.

«Санкции будут продлены, но есть возможность выступить у наших ребят под нейтральным флагом. Это 4 вида спорта: сноуборд, горные лыжи, лыжные гонки и биатлон. Думаю, что наши ребята достойно будут выступать, потому что они уже рвутся к этим соревнованиям. Есть возможность показать себя и показать всему миру, что Россию не сломать», - говорит депутат ГосДумы РФ, 13-кратная паралимпийская чемпионка и вице-президент паралимпийского комитета России Рима Баталова.