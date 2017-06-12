Российские рапиристы едут домой с медалями

Рапиристы сборной России, среди которых и уфимцы, завоевали серебряные медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси. Легко победив сборные Грузии и Турции, наши рапиристы в полуфинале встретились с соперниками из Италии. В нелегком противостоянии победу одержала сборная России 45:40.

А вот в финале соревнований россияне уступили французам со счетом 43:45. За последний год встреча стала для этих команд шестой и ровно в половине Россия одерживала верх. В Тбилиси после не совсем удачного начала Дмитрий Жеребченко оставил первый круг за Россией, далее Арсланов увеличил разрыв в счете, а Сафин добавил еще укол. Однако Ле Пешу в бою с Жеребченко вернул лидерство сборной Франции. В заключительной части встречи Арсланов обыграл Мертинее, после чего Жеребченко вышел на бой с лидером. Он передал эстафету Сафину при счете 40:35 в пользу сборной России. Но соперником у Тимура был блестяще проводящий все командные бои Эрван Ле Пешу. Он сумел отыграть отрыв и принести "золото" своей команде – 45:43. По окончании встречи тренер Тимура Сафина поблагодарила тех, кто поддерживал россиян.





«Благодарю всех болельщиков, которые нам помогали, которые поддерживали, которые за нас переживают», - отметила заслуженный тренер России по фехтованию, тренер Тимура Сафина Лира Грушина.

15 июня

Также Лира Грушина поделилась с нашей телекомпанией другими хорошими новостями, они касаются присутствия фехтования на следующей олимпиаде в полном объеме.