В средствах массовой информации сегодня утром появилась новость - руководитель пресс-службы хоккейного клуба «Салават Юлаев» Андрей Юртаев покидает свой пост. Наша телекомпания по телефону связалась с Андреем Юртаевым и вот какой комментарий мы получили:

«Я действительно ухожу. Как мне кажется, тот опыт и те знания, которые у меня есть я передал, то, чему мог научиться, работая в клубе, я получил. Пора мне двигаться дальше. И сейчас в межсезонье – лучшее для этого время», - подчеркнул экс-руководитель пресс-службы ХК «Салават Юлаев» Андрей Юртаев.

Напомним, на посту пресс-секретаря клуба Юртаев находился около двух лет, за это время команда удостаивалась бронзовой медали прошлого сезона и выиграла кубок РБ в 2016. А в январе 2017 в Уфе масштабно прошла Неделя Звезд хоккея с участием ведущих хоккеистов России и мира. Сегодня же Андрей Юртаев назвал имя нового руководителя пресс-службы хоккейного клуба.





«Руководить пресс-службой ХК «Салават Юлаев» будет Руслан Ахмедьянов», - так же сообщил экс-руководитель пресс-службы ХК «Салават Юлаев» Андрей Юртаев.

Напомним, Руслан Ахмедьянов начал свою карьеру на республиканском телевидение, а с 2010 года – перешел на службу в пресс-службу правительства и главы республики. С 2016 года - заместитель заведующего отделом по освещению деятельности органов государственной власти Управления пресс-службы и информации.

23 июня

Уже 15 августа в Уфе стартует традиционный предсезонный турнир - Кубок Республики Башкортостан. В составе участников: «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Лада» и «Адмирал».