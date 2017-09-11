С 14 по 17 сентября в Уфе пройдет Первый Форум ГТО

Проверить свои силы и выполнить нормативы может любой желающий. Отметим что, это событие проводится в Москве с 2006 года. Сейчас принято решение расширить его географию. Чести принять форум первым удостоен именно наш город. Виктор Макин - исполнительный директор Военно-спортивного фонда – Башкортостан рассказал об особенностях мероприятия.

Военно-спортивным фондом в Москве проводится на протяжении 13 лет форум ГТО, который проходил на протяжении 5 лет в Москве на Красной площади. Сейчас он проходит на Поклонной горе. Так как спортивный фонд Башкортостана является региональным оператором, было предложено проведение данного форума в Уфе. Администрация города поддержала данную идею и на площадке форума будет организован большой спортивный праздник.

«На форуме ГТО будут работать три объекта. Первая основная площадка – это лайфстайл «Башкирия», где будет возможность выполнить нормативы ГТО, связанные с УФП – это наклоны вперед, отжимания, стрельба, пресс, нормативы, которые нужно выполнять на специализированных объектах. Это объекты на длинные дистанции и на короткие. Метание снаряда будет проходить на ипподроме «Акбузат», а плавание будет проходить в бассейне «Урал», - рассказывает исполнительный директор Военно-спортивного фонда - Башкортостан Виктор Макин.

Для того, чтобы стать участником Первого Форума ГТО в Уфе, достаточно зайти на сайт ГТО.ру, зарегистрироваться, получить свой номер, после этого пройти допуск, получить медицинскую справку для выполнения нормативов ГТО. Участниками станут не только те, кто будут выполнять нормативы ГТО. У нас будет большая спортивная площадка, пройдет турнир по мини-футболу, по хоккею на траве, пройдет мастер-класс по американскому футболу, будет установлена большая волейбольная площадка. Также пройдут соревнования по кикбоксингу, боксу и по союзу боевых искусств будут организованы спортивные мероприятия.

В рамках форума будут проходить две спартакиады. Первая спартакиада будет проходить с 14 по 16 сентября среди органов законодательно – исполнительной власти. С 16 по 17 сентября будет проходить среди муниципальных служащих. На спартакиаду среди органов законодательно-исполнительной власти зарегистрировано более 22 команд, на спартакиаду среди муниципальных служащих – 31 команда. Также пройдет спартакиада среди трудовых коллективов, то есть организации предприятий могут в составе из 5 человек заявить на участие в форуме.

Для всех желающих будет предоставлена возможность в зоне регистрации получить карточку для участников и начать выполнение нормативов ГТО на площадках.

12 сентября