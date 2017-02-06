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С 2020 года скалолазание признано Олимпийским видом спорта

В 2020 году на главном старте четырехлетия в Токио появится новый вид. Скалолазание теперь входит  в Олимпийскую семью.

«В 2020 году ,думаю у нас пока мало шансов, но в дальнейшем у нас есть перспективные дети, которые на последующих олимпиадах могут претендовать на участие. Участие в олимпиаде - тоже достойно. Поэтому для начала попасть бы на Олимпиаду, дальше будет видно, дети есть перспективные», -сказала тренер по скалолазанию СШОР №11 Неллия Давлетова

Сейчас сильнейшие спортсмены Уфы выступают на первенстве страны в Тюмени, где честь республики отстаивают 29 человек. Тем временем работа в залах идет в плановом режиме и профессиональным спортсменам растет достойная смена. Вот только со скалодромами пока вопрос остается, что называется в подвешенном состоянии. Спортсменам не хватает высоты, да и эталонных, скоростных трасс - нет, так что международные победы наших скалолазов в прямом смысле слова через тернии к звездам.

 



Автор: Эвелина Степанова
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