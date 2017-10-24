С акцией "Жить, побеждая диабет" в Уфу прибыла Ирина Слуцкая

С акцией "Жить, побеждая диабет" - прибыла в Уфу двукратный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая. В рамках события в Курултае-Госсобрании РБ утром прошло заседание «Диабет победим. Ответственность государства, общества и гражданина».

По статистике от переизбытка сахара в организме страдает более трёх миллионов россиян. Не допустить рост числа заболевших и предупредить болезнь на ранних стадиях - главная цель врачей. Вести правильный образ жизни – задача не только больных диабетом, но и всех, кому не безразлично собственное здоровье. Например, один из способов - это скандинавская ходьба. Занятия этим видом спорта приводит в норму уровень сахара и стабилизирует давление. В рамках акции "Жить, побеждая диабет" Ирина Слуцкая провела разминку и пообщалась с жителями города.





«Вообще физическая активность - это профилактика любых заболеваний. И приезжая в регионы, мы показываем скандинавскую ходьбу, как один из видов физической активности. Для профилактики не только осложнений сахарного диабета, но вообще профилактики здоровья», - рассказывает призер Олимпийских игр 2002 и 2006 г., депутат Московской Областной Думы Ирина Слуцкая.



Дальше покорять дистанцию уфимцы отправились с палками в руках. Создание реальных условий для занятий ходьбой - вот главный вопрос. Отныне решать эту задачу республика будет совместно с добровольным физкультурным союзом. По словам президента организации Ирины Слуцкой, этот документ будет подписан в ближайшее время.





«Во-первых, это различные мероприятия, направленные на оздоровление нации, на профилактику осложнений от заболеваний. И безусловно в рамках соглашения мы будем строить школы здесь», - говорит призер Олимпийских игр 2002 и 2006 г., депутат Московской Областной Думы Ирина Слуцкая.



Несмотря на недавно выпавший в столице снег, укрепить своё здоровье на свежем воздухе собралось около двухсот человек. Среди участников были профессиональные врачи. Для них этот мастер класс стал своеобразным тренингом.





«Мы сюда пришли обучиться, и правильно преподавать нашим больным. Я еще являюсь преподавателем школы «Диабет». Необходимо обучать больных правильно», - рассказывает врач-эндокринолог высшей категории Лилиянна Мажерина.



На этом пребывание Ирины Слуцкой в Уфе не закончилось. Она отправилась во Дворец спорта, где ее с нетерпением ждали ребята, страдающие сахарным диабетом. Важно было заложить мотивацию в детях радоваться жизни во что бы то ни стало. Камилла Галиулина страдает сахарным диабетом уже три года. За это время девочка научилась жить с недугом. Конечно не без помощи родных людей. Сегодня она пришла исполнить свою заветную мечту.



Кульминацией программы стал мастер класс для будущего поколения фигуристов. Именитая спортсменка продемонстрировала свои навыки. А совместное фото стало приятным бонусом для ребятишек.



Иван Трушков

25 октября