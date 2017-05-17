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"Салават Юлаев" одержал победу над принципиальным соперником

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" вернулся на победную тропу. После девяти подряд поражений, команда Игоря Захаркина уверенно обыграла казанский "Ак Барс" - своего принципиального соперника.

 

Перед игрой главный тренер юлаевцев отмечал, что соперник во время перерыва на Евротур был досконально разобран, это сполна проявилось уже в первом периоде. По истечении 14 минут в матче было заброшено 4 шайбы, три из которых - в ворота "Ак Барса". В открытом хоккее, где одна атака сменялась другой, наша команда себя прекрасно чувствует. Забитыми шайбами отметились капитан Игорь Григоренко, Александр Нестеров и Александр Логинов.

 

В прошлых матчах сохранение победного счета было большой проблемой для «Салавата», в этот раз подобных вольностей он себе не позволил и довел спокойно встречу до победы. Интересно, что в этом сезоне Уфа выиграла у Казани 3 из 4 игр.

 

Нашей команде осталось провести одну встречу в регулярном сезоне КХЛ против тольяттинской «Лады». Победа в этой встрече гарантирует попадание в плей-офф для юлаевцев. Возможные соперники нашей дружины - магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и все тот же казанский «Ак Барс».

 

Иван Уральский

 

Фото пресс-службы ХК «Салават Юлаев»



Автор: Эвелина Степанова
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