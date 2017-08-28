"Салават Юлаев" потерпел второе поражение подряд

Накануне уфимцы дома принимали китайский "Куньлунь ред стар".



С первых минут встречи с китайским клубом в воротах вместо Бэна Скривенса появился Андрей Кареев. В остальном состав "Салавата Юлаева" остался прежним. А в ложе VIP-трибун за игрой следил Рустэм Хамитов. Глава республики был одет как обычно в узнаваемые цвета экипировки зеленого клуба.



Открыть счет в матче была возможность и у хозяев, и у гостей: в двух первых периодах команды по три раза успели поиграть в большинстве. Но вплоть до заключительного игрового отрезка на табло под сводами «Уфа-арены» горели два ноля. А спустя 4 минуты после начала третьего периода, уфимцы смогли реализовать большинство: Филип Ларсен добавил еще одну шайбу в собственную копилку голов, а "Салават Юлаев" повел в счете.



Удержать минимальное преимущество уфимцы не смогли - Алексей Поникаровский сравнял счет. А дальше игра медленно, но верно двигалась в сторону овертайма. Но дополнительное время не входило в планы китайского клуба, за две секунды ред стар вновь забил. 1:2 победа гостей.





«Доводили шайбу до ворот, надо было бросать, бороться перед воротами, ждать отскоки и поправлять шайбу. Мы это делали, старались делать больше и в конце концов это принесло свои плоды», - говорит защитник "Куньлунь ред стар" Артурс Кулда.



Уфимцы проиграли второй матч к ряду. Пока состав "Салавата Юлаева" далек от идеального, клуб расторг контракт с нападающим Домиником Кубаликом, от травмы продолжает восстановления защитник Максим Гончаров. А новичок Григорий Панин отбывает дисквалификацию, которая тянется еще с прошлого сезона.





«Если не брать в расчет последние пятнадцать секунд, когда все решилось, то наша команда, также как и команда соперников, играла хорошо. Единственная проблема мы не можем забить в последних трех играх. У нас все линии сейчас сыгрываются, они будут улучшать свою игру. У нас на данный момент нет защитников, которых можно поменять, Гончаров травмирован, Панин дисквалифицирован», - разводит руками главный тренер ХК «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд.



Уже в четверг "Салават Юлаев" дома примет хоккейный клуб "Сочи", где и попробует реабилитироваться перед своими болельщиками.





29 августа