«Салават Юлаев» прервал безвыигрышную серию

Как стало известно сегодня, "Салават Юлаев" и защитник Денис Куляш расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Но и без экс-капитана, башкирский клуб смог прервать безвыигрышную серию. Уфимцы накануне оказались сильнее Новосибирской "Сибири".

Домашняя серия заканчивалась, а в графе победы у уфимского "Салавата Юлаева" по-прежнему стоял укоризненный ноль. Сначала уфимцы проиграли "Югре" по буллитам, затем крупно уступили питерскому "СКА", сильнее башкирского клуба было и Омский "Авангард". Поэтому выигрывать последний матч на родном льду, перед выездной серией "юлаевцы" были обязаны, тем более что соперник - "Сибирь", в таблице КХЛ соседствует с "Салаватом", то есть вполне по силам уфимскимским хоккеистам.



Накануне перед матчем стало известно что, Денис Куляш выставлен клубом на драфт отказов, вместо него с капитанской повязкой на льду появился воспитанник уфимского хоккея - Александр Логинов, который смог отметиться шайбой в новом статусе.





«Приятно, спасибо за доверие и тренерскому штабу, и игрокам команды. Невероятные ощущения, это придает дополнительных эмоций, ответственность больше. Нельзя подводить ни себя, ни игроков, ни тренеров», - комментирует капитан ХК «Салават Юлаев» Александр Логинов.



Еще по голу в ворота "Сибири" добавили Энвер Лисин, который открыл счет во встрече и Антон Лазарев, который поставил точку в матче. На три шайбы "Салавата", гости не ответили и голом. 3:0 - уверенная победа "юлаевцев".





«Это очень большая и важная победа для нас. Парни забили очень нужные голы, хорошо отработали и в большинстве, и в меньшинстве, нам очень нужна была это победа», - рассказывает вратарь ХК «Салават Юлаев» Бен Скривенс.

«У нас сегодня был только один вариант - выигрывать эту игру. Я очень доволен как наши игроки сегодня играли под таким давлением, мы сегодня были одной целой командой. Также хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам, они хорошо поддерживали в это непростое время для нас», - говорит главный тренер ХК «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд.



Дальше уфимцы едут в непростой тур. Первым соперником "Салавата" на выезде станет минское "Динамо". Матч состоится 11 октября. Будем надеяться, что в день республики главный хоккейный клуб, сможет принести подарок всем жителям региона - в виде победы.

9 октября