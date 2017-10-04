"Салават Юлаев" принимал на своем льду непобедимый СКА из Санкт-Петербурга

Питерский СКА на игру с уфимским «Салаватом» вышел в ранге фаворита. И это несмотря на то, что армейцы выступали в гостях. В этом сезоне подопечные Олега Знарка буквально катком проходятся по соперникам, имея в активе 17 побед из 17 возможных. Юлаевцы напротив не дают своим болельщикам спрятать валидол в долгий ящик. И до конца не понятно за счёт чего можно обыграть эту машину с берегов Невы.



Несмотря на гостевой статус, питерцы в этот вечер были хозяевами положения. Игроки СКА с первых минут захватили преимущество на площадке. Юлаевцы же действовали вторым номером с опаской за свои ворота. Самая забивная команда лиги этого не простила и уже в первом периоде Бену Скривенсу пришлось трижды вынимать шайбу из своей сетки. Подопечные Олега Знарка реализовали два большинства и единожды в равных составах разорвали оборону Уфимцев. Это подтвердил двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.

«Мы готовились здорово, разговаривали много, говорили о том, что нужен хороший старт, потому что в Ярославле мы его провалили. Сегодня здорово первые два большинства забили», - говорит нападающий ХК СКА Илья Ковальчук.



Играть мускулами и доводить счёт до неприличного армейцы принялись во втором игровом отрезке. Гусев в одиночку ворвался в зону «Салавата» и хлестко пальнул из под защитника в ближний угол. Эркка Вестерлунд не стал больше мучить своего голкипера и произвел замену. Иван Федотов сухим оставался недолго. Илья Ковальчук вновь в большинстве оформил дубль. Размочить счёт попытался лидер юлаевцев Линус Умарк, но его заброшенную шайбу судья отменил.



В этот вечер горе этого малыша разделял пожалуй каждый болельщик уфимской команды и безусловно сами игроки.

«У меня нет комментариев вы же сами все видели, хотелось бы перед болельщиками извиниться за такую игру. Будем исправляться», - только и промолвил защитник ХК «Салават Юлаев» Станислав Гареев.



Лишь в заключительном игровом отрезке хозяевам удалось огорчить Игоря Шестеркина. Это сделал Теему Хартикайнен. На большее атака «Салавата» не была способна. Рвал и метал Илья Ковальчук оформивший хет-трик в концовке матча. Это стал последний гвоздь в тело столичной дружины. Как итог разгромное поражение юлаевцев 1:6.







Иван Трушков

5 октября