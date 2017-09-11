«Салават Юлаев» принимал рижское "Динамо"

После одного матча на выезде хоккейный клуб "Салават Юлаев" вновь вернулся в республику, где проведет четырехматчевую домашнюю серию. Накануне дружина Эркки Вестерлунда принимала рижское "Динамо".

По подбору игроков и по старту в сезоне "Салават Юлаев" в матче с рижским "Динамо" являлся фаворитом. Уфимцы идут в середине таблицы на Востоке, а вот рижане плетутся в самом конце на Западе и испытывают откровенные проблемы. Но, как известно, раненый зверь опасен вдвойне, поэтому легкой игры никто не ожидал.



Несмотря на игровое преимущество юлаевцев, забитых шайб пришлось ждать долго. Лишь во втором периоде за воротами динамовцев загорелся красный свет - с передачи Йоонаса Кемппайнена гол забил Линус Умарк. А удвоил счет Филип Ларсен в последней двадцатиминутке. Но понервничать уфимским болельщикам все же пришлось, голкипер "Салавата" совершил ошибку, после который последовал гол в ворота башкирского клуба. Но больше опасных моментов рижане не создали, 2:1 - вновь победа Уфы.





«Мы сегодня первый период начали лучше, единственное - не смогли забросить. Рига играла хорошо, это была не лёгкая игра для нас», - прокомментировал игру главный тренер ХК «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд.

13 сентября

Матч с рижским "Динамо" стал последней игрой-дисквалификацией для новичка клуба Григория Панина. И пока после победы партнеров по команде атаковала пресса, защитник оставался в стороне. Но уже в четверг с нижегородским "Торпедо" юлаевца можно будет увидеть на льду.После этого матча "Салават" поднялся на четвертое место в таблице восточной конференции. Продолжить победную серию уфимцы попробуют на домашней арене уже завтра.