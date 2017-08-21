"Салават Юлаев" с победы начал новый сезон

Накануне уфимский клуб оказался сильнее владивостокского "Адмирала" - 3:1.

Первый матч нового сезона уфимские болельщики ждали с особым нетерпением, правда аншлага на игру с "Адмиралом" не получилось, "Уфа-Арена" была заполнена не полностью. Команда из Владивостока гостит в столице Башкортостана уже больше недели, сначала "Адмирал" играл на кубке республики, а по воле календаря КХЛ, открывал сезон в Уфе. Первый гол гости забили уже после пяти минут начала матча, Александр Горшков огорчил юлаевцев.



Уфимцы смогли отыграться в начале второго периода, с передачи Максима Майорова, который и создал момент, шайбу забросил Евгений Коротков. Причем, этот гол стал первым в составе юлаевцев для нападающего.





«Мы отрабатываем это на тренировках, я остался за защитника, мне дали пас я бросил и забил. Что тут комментировать, повезло», - улыбается нападающий ХК «Салават Юлаев» Евгений Коротков.



А уже в третьем периоде счет личным голам за новый клуб открыл Вячеслав Солодухин.





«Вообще в принципе каждый нападающий выходит на игру и хочет забить гол, принести пользу своей команде. Для меня достаточно плохо складывался прошлый сезон, и я рад, что забил сегодня гол, это придаст мне уверенности и надеюсь, что у меня получится выполнять тренерскую установку. Дай Бог будет больше шайб», - говорит нападающий ХК «Салават Юлаев» Вячеслав Солодухин.



Свой 20 день рождения на матче праздновал защитник "Салавата" Руслан Петрищев. Он этот день запомнит точно. Игрок «Адмирала» Махановский нарушил правила прямо на имениннике, нанеся ему удар в голову, за что отправился «отдыхать» до конца матча. Уфимцы смогли увеличить преимущество. Итоговый счет 3:1 - уверенная победа "Салавата". Но главный тренер юлаевцев игрой своих хоккеистов остался недоволен.





«Я доволен результатом, но содержанием самой игры не очень доволен. У нас только четвертое звено Короткова играло так, как мы хотим, чтобы играли все звенья. Все должны играть лучше», - категоричен главный тренер ХК «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд.



Следующий матч уфимцы вновь проведут дома, соперником "Салавата" станет хабаровский "Амур". А до этого у главного тренера есть время подумать кому доверить место в составе, скамейка запасных в этом сезоне дает возможность развернуться.

23 августа