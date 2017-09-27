"Салават Юлаев" завершил выездную серию матчем с тольяттинской "Ладой"

Главной потерей юлаевцев в этой игре стало отсутствие лидера команды Линуса Умарка. Вдобавок уфимцы проиграли две из трёх гостевых встречи. Хозяева площадки напротив в прошлый игровой день одержали волевую победу над ХК "Сочи", прервав серию поражений из десяти матчей. Но даже при таких раскладах "Салават" выглядел явным фаворитом.

В первый период болельщики заброшенных шайб не увидели. Обе команды выбрали медленный темп игры и изредка угрожали воротам. Красный свет зажегся в начале второго игрового отрезка . В большинстве под бросок Филиппа Ларсена клюшку подставил Вячеслав Солодухин. Но хозяева площадки в контратаке сравняли счёт - разящий бросок нанёс лидер "Лады" Никита Филатов. На второй перерыв команды ушли при равенстве 1:1.

Подопечные Эркки Вестерлунда вышли вперёд вновь реализовав большинство, отличился Игорь Макаров. "Салават" не был бы самим собой если бы доводил матчи до побед без проблем. Спустя чуть больше минуты Дьяков не оставил шансов вратарю уфимцев.

Основное время матча не выявило победителей.

В овертайме снова при игре в неравных составах словно Александр Овечкин Артём Фёдоров разрядился из левого круга вбрасывания. Вратарь тольяттинцев Красоткин был бессилен.

Как итог трудовая победа "Салавата" (2:3) и приятное окончание выездной серии.

Фото предоставлено официальным сайтом хоккейного клуба Лада

29 сентября