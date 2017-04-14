Сборная Башкирии стала чемпионами России по фехтованию

Их прозвали настоящими королями рапиры! Накануне в Арзамасе сборная нашей республики в составе - Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Аскар Хамизн и Роман Куц - стала чемпионами России по фехтованию. После 13-летнего перерыва нашим рапиристам удалось взобраться на высшую ступень пьедестала почета чемпионата страны.



В этом виде в последних 12 чемпионатах 10 раз на первую ступень пьедестала поднималась сборная Московской области, но наша республика была полна решимости нарушить их гегемонию. С этим коллективом Башкортостан и встретился в финале, перед этим сломив сопротивление Курской области и Москвы. После двух кругов башкирские рапиристы вели всего в один укол, но затем Хамзин и Арсланов добыли Сафину комфортное преимущество. Закрепление победы было делом техники. Напомним, чуть ранее Тимур Сафин в Арзамасе уже завоевал золото в личном первенстве. На приветствие наши ребята вышли в национальных головных уборах.



Наша женская команда также не осталась без медалей - в поединке за бронзовые медали девушки оказались сильнее сборной Москвы.

14 апреля