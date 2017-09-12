Сборная Башкортостана задает высокую планку на Всероссийских юношеских играх боевых искусств

За время соревнований Анапа для наших спортсменов стала поистине золотым городом. Это подтвердил и вице-президент Российского филиала союза боевых искусств по РБ Александр Соснин.

«На сегодняшний день завершено 12 дисциплин в 10 видах программ с участием наших единоборцев. Завоевано уже 47 медалей, их них 19 золотых, 15 серебряных, 13 бронзовых. Отлично выступили в борьбе на поясах, кикбоксинге, грэпплинге, восточном единоборстве вьет во дао мы стали призерами в общекомандном зачете. В десятку вошли в киокусинкае, ушу, рукопашном бое», - говорит вице-президент филиала союза боевых искусств по РБ, депутат уфимского горсовета Александр Соснин.