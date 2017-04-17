Сборная команды Всестилевой федерации тхэквондо завоевала больше семидесяти медалей

Сборная команды Всестилевой федерации тхэквондо сверхудачно приняла участие в чемпионате России и фестивале цветных поясов Российской ассоциации тхэквондо в Казани. Итог - 77 медалей

В Казань съехались больше тысячи спортсменов из 32 регионов страны. Они соревновались в таких видах как: спаррингах, в том числе командных, а также в спарринг поинт-стопе, формальных комплексах и разбивании твердых предметов.

«Уже несколько лет в городе Казань проходит чемпионат России. Находится штаб-квартира в городе Казань», - говорит президент Всестилевой федерации тхэквондо РБ Фагит Латипов.

В состав нашей команды вошли победители и призеры 24 открытого чемпионата республики, а также отличившиеся на 25 открытом кубке. Спортсмены завоевали целую россыпь наград, и привезли на родину 77 медалей, включая два первых общекомандных места в дисциплинах «формальные комплексы» и «спарринг среди детей 10-11 лет». Этим результатом в сборной, конечно, остались довольны.

Альмир Губайдуллин стал одним из обладателей золотой награды. Но для файтера, который одновременно является и тренером, самым трудным вышел не финальный поединок.

«Для меня самый тяжелый бой за выход в полуфинал. Победил, понятно, кто больше готовился», - заключил победитель чемпионата и первенства России по тхэквондо ГТФ, кандидат в мастера спорта Альмир Губайдуллин.

Спортсмены завоевали не только награды, но и право выступить на кубке Европы, который пройдет в Молдове в середине мая этого года.

19 апреля