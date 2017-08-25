Считанные дни остаются до старта гандбольного Чемпионата России среди женских команд Суперлиги

«Уфа-Алиса» в подготовке вышла на финишную прямую и очень скоро мы станем свидетелем первой игры сезона.

На часах 9.45 утра до начала первой тренировки еще 15 минут. На площадке разбор интересных моментов игры для молодежи, а рядом игроки основного состава пристально изучают план на день, а в медпункте на перевязке левый полусредний Мария Белова.



К старожилам команды присоединились новички они подобрались как на подбор высокорослые под метр 80. Словом состав внушает оптимизм. После эффективной подготовки летом, «Алиса» кажется не бежит, а летает по залу. Еще бы трехнедельные тренировочные сборы в Краснодарском крае позволили девчонкам значительно повысить спортивные кондиции.





«Алиса» готова стартовать в свой третий сезон в Супер-лиге. Цель наконец выйти из аутсайдеров. Помимо физического состояния еще нужно иметь технико-тактическую грамотность, игровой опыт и все эти компоненты умело связать - такова задача тренера.





«У нас омолодилась команда и многие игроки пришли из дубля с ними большая работа предстоит. К сожалению, не идут к нам опытные игроки, потому что они идут на высокие зарплаты», - вздыхает главный тренер ГК «Уфа-Алиса» Игорь Саранец.



Впрочем, финансовый вопрос как нас заверили в клубе закрыт, по крайней мере Алиса заявилась на текущий сезон. Но поиски постоянного спонсора, как и своей домашней арены, продолжаются. Однако игроки настроены решительно.





«Настрой боевой, сами видели, что команда работает, готовится к началу чемпионата. Будем давать бой в этом году, как никак, мы третий сезон в Суперлиге и с девчонками был серьезный разговор, еще и собрание проведем, поставим цели и задачи нашей команде. Будем биться!», - говорит директор ГК «Уфа-Алиса» Айрат Сакаев.

28 августа

Итак, первая игра сезона пройдет в спорткомплексе «Приозерный» 3 сентября против «Динамо-Синары» из Волгограда. Начало в 12 часов, вход свободный.