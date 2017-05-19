Сегодня состоялась «Лыжня России»

Около 3 тысяч уфимцев вышли на линию старта в парке «Кашкадан». Сегодня состоялась перенесенная с субботы «Лыжня России». В массовом забеге приняли участие жители Октябрьского и Советского районов столицы.

По словам организаторов, количество участников лыжного забега с каждым годом растет. Вот и нынешние гонки стали по-настоящему массовыми. На старт вышли около трех тысяч спортсменов. Самому юному из них — 6 лет, самому взрослому — уже за 70. Дистанция одинаковая для всех — два километра.

«Когда решали переносить или не переносить, много было мнений, но сегодняшняя погода показывает, что наш перенос был оправдан. Участников много, и все, кто получили приглашения, получили нагрудные номера, шапочки. Я думаю, они продут дистанцию, получат заряд бодрости, и в хорошем настроении вернуться домой», — говорит председатель спорткомитета администрации Октябрьского района Уфы Леонид Ильин.

15 февраля