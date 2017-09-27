Самое ожидаемое спортивное событие сентября. Сегодня состоялась презентация Кубка чемпионата мира по футболу, за который в 2018 году будут сражаться сильнейшие сборные планеты.

Пеле и Дидье Дешам, Диего Марадона и Фабио Каннаваро, ранее вы могли видеть, как эти великие футболисты над своими головами поднимают заветный шестикилограммовый кубок, изготовленный из чистого золота. Теперь же он гостит в столице Башкортостана.



Чемпионат мира проводится раз в 4 года и недаром является одним из самых ожидаемых событий в спортивном мире. Приветственное слово во время открытия торжественной церемонии взял Рустэм Хамитов.





«Поздравляю вас, дорогие болельщики и болельщицы, с замечательным событием, мы вскоре воочию увидим замечательный трофей-кубок чемпионата мира по футболу. Поздравляем вас и занимайтесь спортом», - говорит Глава РБ Рустэм Хамитов.



Подчеркивает значимость этого трофея и главный тренер футбольного клуба "Уфа" Сергей Семак.





«У нас есть с вами возможность прикоснуться к самому главному трофею в мире футбола и мире спорта, потому что футбол все-таки самая главная игра. Думаю, миллиарды болельщиков по всему миру завидуют нам, мы можем прикоснуться, я то уж точно, а вам нужно будет чуть-чуть постараться», - комментирует главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.

Многие в юном возрасте буквально заражаются любовью к футболу после просмотра чемпионатов мира, где собираются все сильнейшие. А теперь некоторые из них имеют возможность подойти к золотому Кубку вплотную.



Кубок мира будет гостить в нашем городе до 1 октября. Официальные мероприятия запланированы в спортшколе футбольного клуба "Уфа", специальной общеобразовательной школе-интернате № 13 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также гимназии №16 и в одном из торговых центров Уфы.

27 сентября