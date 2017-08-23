Серебро на Всемирной универсиаде у уфимцев

В китайском Тайбэйе продолжается Всемирная Универсиада. Сегодня сборной России была завоевана ценная серебряная медаль в фехтовании. На пьедестал почета в составе российской команды вышли двое уфимцев Искандер Ахметов и Аскар Хамзин. С одним из новоиспеченных призеров - Аскаром Хамзиным нашему телеканалу удалось пообщаться по телефону.

«Мы в финале вели перед последним кругом в 5 уколов, но потом что-то пошло не так. Мы упустили эту победу, свои золотые медали и остались с серебром. Не много нам до золота не хватило. У нас в принципе команда была очень молодая, ребята только вышли из юниоров. Мы сегодня фехтовали с действительно опытными фехтовальщиками. Я считаю, что серебро хороший результат для нашей команды», - говорит серебряный призер Всемирной универсиады Аскар Хамзин.

Студент филиала финнакадемии при правительстве России Аскар Хамзин весь этот месяц посвятил подготовке к Универсиаде. В личном первенстве победу завоевать не удалось, а вот в составе команды сегодня наши рыцари закрепились на пьедестале. В трудном противостоянии вышли на японцев, где Аскар свои поединки выиграл и обеспечил отрыв в начале 20-12. Но в целом в командном зачете россияне уступили 45-38.

25 августа