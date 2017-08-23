Синхронистки Уфы готовятся к новому сезону

Изящность и легкость, красота и грация - все это про синхронное плавание. Новый сезон у синхронисток Уфы стартует только в октябре, но плавательный бассейн не пустует, ежедневно там тренируются.

От упорных тренировок к покорению самых высоких вершин. Уфа в синхронном плавании делает свои первые шаги. И точно знает, что только через труд, можно добиться результата.





Спортсменки тренируются почти все лето, условия созданные в Уфе - одни из лучших. Бассейн достаточно глубокий, а температура воды идеально подходит для тренировок синхронисток. Поэтому на сборы в столицу Башкортостана приезжают гости с различных регионов. Сейчас бок о бок с уфимскими спортсменками тренируется сборная из Удмуртии.





«Вообще здесь все отлично, домой даже не хочется ехать. Здесь бы тренироваться и тренироваться. Зависит все от условий тренировок, если есть условия, то и детям и тренерам очень хорошо», - признается тренер по синхронному плаванию (Ижевск) Наталья Дмитриева.

Старожилам синхронного плавания есть чем поделиться. Помимо тренировочного процесса, раскрывают секреты и судейского корпуса. Опыт, которым делятся географические соседи бесценен.





«Совместные тренировки дает большой результат, дети за две недели прям значительно улучшают свои результаты, по-другому себя ведут и самое важное перед глазами у них есть наглядный пример. К соревнованиям они уже хорошо подготовленные едут», - уверена старший тренер по синхронному плаванию (Уфа) Мария Семынина.

25 августа

Уфимские синхронистки на соревнованиях выступают уже больше года, но только в июне федерация синхронного плавания получила официальный статус. А за год спортсменки значительно выросли в профессиональном плане, прогресс заметили и Удмуртские специалисты.Сейчас федерация синхронного плавания открыла набор детей 2011 года рождения и младше. Ждут и талантливых девочек, и усердных мальчишек. В планах у уфимских тренеров выступать не только в соло, дуэте и групповых упражнениях, но и создать достойный тандем.