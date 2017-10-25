Соревнования на Кубок республики среди кадетов выявил сильнейших

Всероссийский сезон в современном пятиборье стартует только в январе. А вот соревнования на Кубок республики среди кадетов в Уфе уже выявил сильнейших. По результатам этих соревнований атлеты смогут отобраться в резервную команду Башкортостана, а возможно и попасть и в национальную сборную страны.

Рыцарями пяти качеств их пока сложно назвать, пятиборцами они станут в будущем, а сейчас соревнуются в двух видах программы - плавание и бег.





«В пятиборье у нас пять дисциплин, это соответственно: плавание, фехтование, конкур и бег со стрельбой, так называемый комбайн. Чтобы быть хорошим пятиборцем, сильным пятиборцем надо уметь делать все виды хорошо, поэтому у кого-то есть коронка, кто-то фехтует хорошо, кто-то плывет быстрее всех. Но чтобы получить итоговый результат, надо уметь делать все», - рассказывает вице-президент Федерации современного пятиборья РБ Олег Шакиров.



А вот спортсмены постарше уже не просто бегают, а преодолевают дистанцию со стрелковыми рубежами. Вид программы комбайн, включает бег и стрельбу из пистолета. Пистолет лазерный - мишени электронные.





«При попадании в белое загорается красная лампочка - промах. Спортсмен должен зажечь все пять красных лампочек, когда лампочки замигали, спортсмен убегает, должен пробежать 800 метров. А может быть такое, что спортсмен попал, а техника ошиблась? Может, он часто, особенно первые мишени давали сбой. Даже некоторые спортсмены, во взрослых соревнованиях бойкотировали старты», - говорит старший тренер сборной РБ по современному пятиборью Евгений Зинковский.



Но за честный результат этих соревнований спортсмены могут не волноваться, новая техника исключает не справедливое судейство. Поэтому Аделина Литвинюк свое первое место завоевала заслуженно, она давно является членом сборной команды России и к этим стартам относится как подготовительному этапу и ждет когда сможет выступать в полной программе.



Я всегда любила бегать. С детства, прямо обожала, много бегала. Я уже выступаю в четырехборье, вместе с фехтованием. Но жду, когда пятиборье уже будет, коней я тоже люблю», - комментирует член сборной РФ по современному пятиборью Аделина Литвинюк.



Пятиборье в нашей республике до недавнего времени было представлено только в столице Башкортостана, но с сентября этого года отделение открылось и в Нефтекамске. Там уже занимается более 40 человек, правда, пока в отделении культивируются не все виды.





«В нашей школе в данный момент до троеборья идет: бег, плавание, стрельба. Нам надо сначала чуть-чуть раскрутиться на трех, а потом уже соответственно будем думать о дальнейшем», - сообщил тренер по современному пятиборью ДЮСШ г. Нефтекамск Равшан Мирзакаримов.



Соседний город только делает первые шаги в новом для себя спорте, и эти соревнования для пятиборцев Нефтекамска стали первыми. Но в Уфе они уже смогли подняться на пьедестал почета. Поэтому можно смело утверждать, что курс заданный федерацией современного пятиборья движется верно.

25 октября