Состоялась церемония открытия Всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана

Сегодня завершился первый день Всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана. После торжественного открытия, болельщиков ждали финальные схватки вечера.

Тренер Владимир Борман пришёл в башкирскую борьбу в начале 70-ых. Тогда его приход ознаменовал перерождение единоборств в новом виде. Под его руководством из мальчишек вырастали настоящие мужчины, чьими принципами стали честность, порядочность, целеустремленность. Среди воспитанников Бормана – мастера спорта международного класса Абдулбасир Батталов, Магомедрасул Батталов, Рафис Садыков и многие другие. И вот уже 32 года турнир памяти Владимира Бормана неотъемлемая часть сезона.





«Эти соревнования дают возможность еще не проявившим себя спортсменам показать хороший результат. Эти соревнования на протяжении 32 лет дают, вернее дали тех спортсменов, которые достойно защищают честь нашей страны на международном ковре», - говорит начальник отдела федерации спортивной борьбы России Николай Проказов.



На торжественном открытии строй лучших атлетов возглавил ученик Бормана Рафис Садыков. Среди именитых борцов Евгений и Павел Салеевы, Азамат Бикбаев, Фадис Валитов и многие другие. Масштаб соревнования действительно поражает воображение. Глава столичной администрации Ирек Ялалов, в прошлом сам занимался этим видом единоборств и прекрасно понимает, какое волнение сегодня испытывают участники соревнований.





«У классических видов единоборств в последние годы появилось очень много серьезных конкурентов, которые завоевывают сердца молодежи. Но основы, на которых была построена классическая борьба – сейчас греко-римская борьба. Она является основой как современных видов, так и национальных видов спорта», - комментирует Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



На ковёр спортивного комплекса «Динамо» сегодня вышли более 200 сильнейших борцов России и зарубежья. Развернулась настоящая битва. Сейчас этот турнир дает возможность не только проявить себя на ковре, это и продемонстрировать силу воли и характер.





«Для них это, мне кажется, будет большим уроком, я имею в виду поводом продолжить дальше, потому что бороться выйти с тем же Женей Салеевым, Азаматом Биакбаевым, Пашей Салеевым - это будет большая школа», - заявил олимпийский чемпион 2004 года Алексей Мишин.



Выявлять сильнейших борцы греко-римского стиля продолжат в субботу 14 октября. На коврах спорткомплекса «Динамо» сойдутся лучшие из лучших в весовых категориях до 66, 75, 85 и 130 килограммов.



Иван Трушков

13 октября